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Fren ile gazı karıştırınca otomobille site bahçesinden aşağı uçtu

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#Kaza#Trabzon#Fren
Fren ile gazı karıştırınca otomobille site bahçesinden aşağı uçtu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 14:52

Trabzon'da fren yerine gaza basan T.Ş.'nin (36) otomobili, sitenin bahçesine düştü. O anlar kameraya yansırken, sürücü T.Ş. ile oğlu yaralandı.

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Kaza, önceki gün Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. T.Ş., idaresindeki 34 MAS 737 plakalı otomobili park ettiği sırada iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Aniden hareket eden otomobil, yamaçtaki demir korkuluklara çarparak yaklaşık 30 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü.

Fren ile gazı karıştırınca otomobille site bahçesinden aşağı uçtu

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan sürücü ve oğlu M.Ş'yi araçtan çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Otomobilin bahçeye düştüğü anlar, sitenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 

Fren ile gazı karıştırınca otomobille site bahçesinden aşağı uçtu

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#Kaza#Trabzon#Fren

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