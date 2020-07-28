Fren faciası

Mersin'in Mut ilçesinde asker sevkıyatı yapan Alaşehir Sarıkız Turizm’e ait otobüs, şarampole yuvarlandı. Kazada Kerim Arslan (21), Samet Çaldır (21) , Mustafa Dağlı, Caner Mayendağı (25) şehit oldu, şoförler Melih Kızıltepe ve Süleyman Savaş hayatını kaybetti, 27 asker yaralandı. Şehit Caner Mayendağı, Şehit Mustafa Dağlı, Şehit Kerim Arslan ve Şehit Samet Çaldır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, kazanın ardından Mersin’e giderek olay yerinde incelemelerde bulundu, yaralıları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Akar, şu bilgileri verdi:

“İntikallerle ilgili arkadaşlarımızın bilgisi tecrübesi çerçevesinde olabildiğince hassas planlama yapılmakta ve olabildiğince dikkatli bir şekilde bu intikaller icra edilmekte. Dün (önceki gün) saat 21.45’te Manisa Alaşehir’den bu otobüsümüz hareket etti. Daha sonra Afyonkarahisar’da 2 saat mola verdiler. Molada şoför değişimi yaptılar. Otobüsün bakımını yapıp yola devam ettiler, dinlendiler. Daha sonra Konya’da saat 06.30’da dinlendiler. Yine orada benzer şekilde şoför değişimi, dinlenme ve diğer ihtiyaçların karşılanması gerçekleşti. Bu çerçevede intikal devam ederken saat 07.20 civarında maalesef bu olay meydana geldi. İlk aldığımız bilgilere göre, araçta bir teknik arıza meydana geldiği, frende bir problem olduğu, frende boşalma söz konusu olduğuna dair görgü tanıklarından yaptığımız görüşmede gerekli bilgileri aldık.

ŞOFÖR: TUTUNUN

Hem idari hem de adli çalışmalar sürdürülmekte. Çalışmaların sonucunda olayların tam olarak ortaya çıkması mümkün olacak. Şoförün gerçekten soğukkanlı bir şekilde elinden gelen gayreti gösterdiğine dair bilgiler var. Şoförün frende bir problem olduğuna dair otobüsü uyardığını, herkesin dikkatli olması gerektiğini, tutunması gerektiğini, sağ tarafın uçurum olduğunu sol tarafın daha müsait olduğunu, karşı yöne geçmesi gerektiğini, karşı yönden gelen bir araç olduğunu, araca çarpmaması için manevra yaptığını, öndeki araca çarparak durması için bazı tavsiyeler alındığını, fakat bunların da tehlikeli olduğunu düşünerek aracı yatırmanın en doğru yol olduğunu, hatta bir rivayete göre ikinci şoförün telefonla bazılarını arayıp, onlardan tavsiye aldıklarına dair bilgiler var. Bu çerçevede elinden gelen gayreti göstermesine rağmen bu elim kaza maalesef meydana gelmiştir.”

Akar, yaralı askerler hakkında da “Yaralılarımızdan entübe olan 4 kişi var. Bu 4 kişiden ikisinin boynunda sorun var. Birinin kafa ve göz problemi, diğer askerimizin de kafasında travmadan dolayı sıkıntı var. Ambulans helikopterlerle nakiller yapıldı” dedi.

BİR ANDA YOLDAN ÇIKTI

Kazayı gören Burak Ata (18), ailecek yayladan dönerken askerlerin sevk edildiği otobüsleri gördüklerini belirtirken, “Biz 2 otobüsü solladık. Kaza yapan otobüs sol şeritten düz gelirken, bir anda yoldan çıkıp devrildi. İçeriden bağırış sesleri geldi. Camı kırıp çıkanlar oldu. Babamlar ambulansı aradı. Otobüsün freni nerede boşaldı bilmiyorum. Direkt sol şeride geçip, viraja çarpınca devrildi” dedi.