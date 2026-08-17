Frekans avcısı vurgun peşinde

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TÜRKSAT 3A’daki televizyon yayınlarının TÜRKSAT 4A’ya taşınması, bazı izleyicilerin ekranını karartırken televizyon servislerine yeni bir iş kapısı açtı. Yeni frekanslara otomatik geçiş yapamayan televizyonlarda dün itibarıyla yayın kesildi. Özellikle teknolojiyle arası iyi olmayan ve belli bir yaşın üzerindeki kullanıcılar, kanalları yeniden bulabilmek için servisleri aramaya başladı. Televizyon servislerinin yalnızca evlere gelip frekans ayarı yapmak için talep ettiği ücret ise 1.000 TL’ye kadar çıkıyor.

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18 YILLIK UYDU DEVRE DIŞI

Örneğin, İstanbul’da aradığımız birçok TV servisi, 1.000 TL ayarlama ücreti talep ediyor. Büyükşehirlerin dışında ise rakamlar 500-750 TL arasında değişiyor. Türkiye’deki milyonlarca kullanıcı düşünüldüğünde, basit bir frekans ayarının bile servisler açısından anidan ciddi bir pazara dönüştüğü görülüyor. Sonuçta 18 yıllık uydunun devreden çıkması, ekran başındaki kullanıcı için yeni frekans arayışına, servisler için ise yoğun bir mesaiye dönüştü.

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YAYINLARDA YENİ DÖNEM

Televizyon ve radyo yayınlarında yeni dönem. Türksat 3A uydusu teknolojik ömrünü tamamladı, 573 TV ve 215 radyo kanalı bir gecede, yeni nesil uydulara taşındı.

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