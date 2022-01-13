Fransızlarla ‘kafe’ kavgası

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Bayram, “Ağustos ayından beri kendi işletmemize giremiyoruz. Umarım bu süreç, Fransa’nın demokratik bir ülke olduğu fikrini hatırlayıp, bir uzlaşma zeminine çekilmesini beklediğimiz anlamına gelir” dedi.

ONLARA YAPILSAYDI...

Savcılığa verilen dilekçede, kafenin, büyükelçi tarafından 14 Ocak 2016’da, ‘güvenlik’ gerekçesi ile kapatıldığı, 22 Mart 2021’de de kira sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği anlatılarak şöyle denildi: “Son derece hukuksuz, tamamen devlet otoritesi kullanılarak yapılan bu eylem eğer Fransa Cumhuriyeti’ndeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde bir Fransız şirketine karşı Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilseydi Fransa Cumhuriyeti’nin tavrı ne olurdu?”