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Fransızca Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bu bölümler arasında en çok araştırılanlardan biri de farklı dillere merak duyanlar Fransızca Öğretmenliği için bölümü. Peki, Fransızca Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte, Fransızca Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021.
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Fransızca Öğretmenliği oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Fransızca Öğretmenliği 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği (Fransızca)
|DİL
|45
|388,53398
|18.884
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|45
|371,98142
|23.614
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|45
|359,97550
|27.131
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|35
|348,94618
|30.419
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|40
|345,54540
|31.475
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|40
|333,12475
|35.273
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|40
|292,30803
|48.279
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|40
|282,94141
|51.376
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği
|DİL
|30
|245,51319
|64.845
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği (Fransızca)
|DİL
|20
|200,39955
|78.601
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
|DİL
|2
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