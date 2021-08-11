Fransızca Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Fransızca Öğretmenliği oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Fransızca Öğretmenliği 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) DİL 45 388,53398 18.884 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Öğretmenliği DİL 45 371,98142 23.614 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Öğretmenliği DİL 45 359,97550 27.131 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Öğretmenliği DİL 35 348,94618 30.419 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Öğretmenliği DİL 40 345,54540 31.475 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Öğretmenliği DİL 40 333,12475 35.273 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Öğretmenliği DİL 40 292,30803 48.279 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Öğretmenliği DİL 40 282,94141 51.376 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Öğretmenliği DİL 30 245,51319 64.845 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) DİL 20 200,39955 78.601 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) DİL 2 — —

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