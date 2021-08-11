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Haber Giriş: 11.08.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Fransızca Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Fransızca Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bu bölümler arasında en çok araştırılanlardan biri de farklı dillere merak duyanlar Fransızca Öğretmenliği için bölümü. Peki, Fransızca Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte, Fransızca Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Fransızca Öğretmenliği oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Fransızca Öğretmenliği 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fransızca Öğretmenliği (Fransızca)DİL45388,5339818.884
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fransızca ÖğretmenliğiDİL45371,9814223.614
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fransızca ÖğretmenliğiDİL45359,9755027.131
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fransızca ÖğretmenliğiDİL35348,9461830.419
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fransızca ÖğretmenliğiDİL40345,5454031.475
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fransızca ÖğretmenliğiDİL40333,1247535.273
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fransızca ÖğretmenliğiDİL40292,3080348.279
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fransızca ÖğretmenliğiDİL40282,9414151.376
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fransızca ÖğretmenliğiDİL30245,5131964.845
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Fransızca Öğretmenliği (Fransızca)DİL20200,3995578.601
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)DİL2

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