Fransız Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Fransa Vatandaşlık Başvurusu, Şartları Ve Gerekli Belgeler

Pek çok kişi Fransız vatandaşlığı alabilmek için neler yapılması gerektiği hakkında bilgi toplamaya çalışıyor. Fransa'da ikamet etmek ve burada sigortalı çalışabilmek için gerekli şartlar koşullar ile belgeler mutlaka eksiksiz şekilde hazırlanmalıdır. Tabii Fransız hükümetince ele alınmış olan kural ve kaideler mutlaka yerine getirilmiş olmalıdır.

Fransız Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Fransız vatandaşlığı nasıl alınır özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından merak ediliyor. Çünkü Fransa'da vatandaşlık elde etmek için kişinin diğer vatandaşlıktan vazgeçme gibi bir mecburiyeti bulunmamaktadır. Ancak bu durum farklı kriterler doğrultusunda gerçekleşmektedir. Genelde iki kapsamda Fransız vatandaşlığı alınabilmektedir. Bunlardan ilki bir Fransız vatandaşı ile evlenmektir. En az 4 yıl boyunca evlilik alınması gerekiyor.

Daha sonra yapılacak başvuru için en az 3 yıl boyunca kesintisiz evlilik alındığına dair belge sunulmalıdır. Diğer unsur ise Fransa toplumuna uyum sağladığını ispatlamaktır. En az 5 yıl süreyle ikametgah alınarak Fransız toplumuna uyum sağladığını göstermek amaçlı, belli başlı bazı kaydı ve kuralları yerine getirmek gerekmektedir.

Fransa Vatandaşlık Başvurusu, Şartları ve Gerekli Belgeler

Yukarıda verilen kriterleri yerine getirdikten sonra Fransa vatandaşlık başvurusu için ilgili belgeleri tamamlamak gerekiyor. İster bir Fransız vatandaşı ile evlenme durumu olsun ister uyum üzerinden, mutlaka gerekli şart ve koşullar ile belgeler yerine getirilmelidir.

- Fransa'da oturulduğuna dair İkametgah belgesi

- Çalışıyorsa ilgili iş yerinden belge

- En az 4 yıl boyunca evli kalındığına dair belge

- Diğer vatandaş olunan ülkeden alınmış kimliğin aslı ve fotokopisi

- Topluma uyum sağlığına dair ilgili kriterlerin tamamlandığına dair belge

Bu gibi unsurlar yerine getirildikten sonra Fransa hükümetince belirlenmiş ilgili yerlere başvuru yapılmalıdır. Gerekli belge ve bilgiler incelendikten sonra kişiye Fransa vatandaşlığı konusunda bilgi verilmektedir. Bu bilgi olumlu ya da olumsuz olabilir. Tamamen Fransa hükümetine kalmış bir durumdur.