Fransız okullarına ‘nota’

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Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de yaklaşık 80 yıldır eğitim veren Fransız okullarına gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda yeni Türk öğrenci almamaları, mevcut Türk öğrencileri de başka okullara aktarmaları yönünde bildirimde bulundu. Bu, Ankara’da Charles de Gaulle Fransız Lisesi (LCDG) ve İstanbul’da Pierre Loti’nin Türk öğrencilere kapılarını kapatması anlamına geliyor. Bakanlık ile okullar arasında anlaşmaya varılmaması özellikle anaokulundan büyük sınıflarda okuyan çocuklar için büyük bir sorun.

VELİLERE BİLGİ VERİLDİ

Ankara’daki Fransız Okulu LCDG süreçle ilgili velilere bir bilgi notu gönderdi. 2024 yılı başında okulun kapatılacağına ilişkin iddiaların duyulması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçildiği belirtilen mesajda, “2 Temmuz 2024 tarihinde Türk yetkililerden bu anlaşmanın imzalanmaması halinde Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarının 2024-25 eğitim-öğretim yılından itibaren Türk vatandaşı öğrenci kabul edemeyeceğini ve halihâzırda okullarımızda kayıtlı olan Türk öğrencilerin Türk okullarına nakledilmesi gerektiğini resmen bildiren bir nota aldık” denildi. Mesajda bilgilendirmede müzakerelerin hangi başlıklar üzerinde sürdüğü konusunda bilgi verilmedi.

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TÜRKİYE’DEN BAĞIMSIZ

Türkiye’deki Fransız okulları Charles de Gaulle Fransız Lisesi ve Pierre Loti Lisesi’nde müfredat Türk eğitim sisteminden bağımsız olarak Fransız müfredatına uygun belirleniyor. Bu durum bu okullarda eğitime başlayan öğrencilerin Türk okullarına nakil süreci açısından kritik önem taşıyor.