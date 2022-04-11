Ugandalı ve Kamerunlu sahtekarlar kendilerini 'Fransız iş adamı' olarak tanıtıp çiftçiyi dolandırdılar! O dolandırıcılar adliyeye sevk edildi

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Alpu’nun Fevzipaşa mahallesinde ikamet eden İ.C. isimli vatandaş, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı’na müracaat ederek, kendisine ait besi çiftliğini 25 milyon TL’ye satmak amacıyla internet üzerinden ilan verdiğini, alıcı olarak kendisiyle irtibata geçen yabancı uyruklu 3 şahıs tarafından 60 bin 950 ABD Doları dolandırıldığını bildirerek şikâyetçi oldu. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen ekipler tarafından, olayı failleri olarak tespit edilen Kamerun uyruklu 2 erkek ve Uganda uyruklu 1 kadın şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Detaylı inceleme sonucu timler şüphelilerin, İstanbul’da kaldıkları adresleri tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Guy D. ve Bertrand N. isimli erkek ve Rebecca K. isimli kadın şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan arama neticesinde şifreli çelik kasalar ve valizlerin içerisinde saklanmış sahte olduğu değerlendirilen 60 bin adet sahte 100'lük ABD Doları, 2 bin 500 adet 200'lük ve 3 bin adet 500'lük Euro, toplam 500 adet 200 TL değerinde banknot ile bu banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinden toplamda 6 milyon ABD Doları, 2 milyon Euro, 100 bin Türk Lirası sahte para ele geçirildi.

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Yakalanan şüphelilerden Rebecca K., Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne gönderildi. Diğer şüpheliler Guy D. ve Bertrand N. sağlık kontrollerinin ardından Beylikova Adliyesi’ne sevk edildi.