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Fransız dergiden Atatürk övgüsü

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#Historia Dergisi#Atatürk#Övgü
Fransız dergiden Atatürk övgüsü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 07:00

Historia Dergisi’nin, ‘100 yıl önce Atatürk modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu’ yazılı kapağını Paris’te sokaklarda asılı gören Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Derneği (ANTOPD) Başkanı Alp Özel, posterden baskı yaptırıp Kaleiçi’ndeki tüm otel ve tesislere dağıttı. 

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Fransa'da yayın yapan Historia Dergisi'nin eylül ayı sayısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümüne özel, fon olarak Türk bayrağının kullanıldığı Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve '100 yıl önce Atatürk modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu' yazılı kapakla yayımlandı. Geçen hafta ailesiyle Paris'e giden ANTOPD Başkanı Alp Özel, 'Eski Paris' olarak da adlandırılan bölgede, derginin Atatürk'e ait kapağına ait posteri, bazı işletmelerin astığını gördü. 

Fransız dergiden Atatürk övgüsü

5 DİLDE POSTER

Antalya'ya döndükten sonra konuyu ANTOPD'un yönetim kurulu toplantısında gündeme getirdiğini anlatan Özel, “Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın da ortak fikriyle, dünyanın onlarca ülkesinden turist ağırladığımız Kaleiçi'nde bu posteri Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça hazırlayalım hem üyelerimiz hem diğer esnaf, dış ve iç mekânlarında kullansın, dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirlerimizle de 100'üncü yıl coşkumuzu paylaşalım istedik" diye konuştu.  

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HER YERE ASILIYOR

Kaleiçi sokakları, Fransa’daki dergideki resim ve yazılarla beş dilde bastırılan posterlerle donatıldı. İşletmeciler, turistlere bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü olduğuna ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dair de bilgiler veriyor. 

100. YIL YAZISI

1988 yılındaki bir sayısında Atatürk’ü yine kapak yapan Fransız derginin kapağına taşıdığı yazıda, “Başkan Erdoğan’ın Türkiye’si Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlarken, Historia, Türklerin babası, Atatürk olarak bilinen ulusun koruyucusu Mustafa Kemal’i tekrardan hatırlıyor. Büyük bir devrimci olarak hem Türkleşmiş hem Batılılaşmış ülkesini modernliğe taşıdı” deniyor.

 

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#Historia Dergisi#Atatürk#Övgü

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