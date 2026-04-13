Fransız çimento firması terör örgütünü finanse etmekten suçlu bulundu

Haberin Devamı

Paris Ceza Mahkemesi, tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkemeye başkanlık eden hakim Isabelle Prevost-Desprez Lafarge'ın o dönem Suriye'de faaliyetlerini sürdürerek "bir seçim" yaptığını belirtti.

Firmadan terör örgütlerine "güvenlik ödemeleri" adı altında ödeme yapılmasına Eylül 2012'de bir toplantı sırasında karar verildiğini aktaran hakim Prevost-Desprez, davaya konu olan suçlar kapsamında firmanın DAEŞ dahil bölgedeki 3 silahlı örgüte 5,6 milyon avroya varan ödeme yaptığını bildirdi.

Mahkeme, Lafarge ve 8 kişinin, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" suçlu olduğuna hükmetti.

Haberin Devamı

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmalarına karar vermişti.

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılanmasına yönelik dava Kasım-Aralık 2025’te Paris Ceza Mahkemesinde görülmüştü.​​​​​​​