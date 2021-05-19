Fransız balkon yine can aldı

Bayrampaşa, Öztekin Caddesi’ndeki bir sitede eşiyle birlikte yaşıyordu. Önceki gün, biraz hava almak için 3. kattaki evinin Fransız balkonuna yaslandı. Yaslanmasıyla birlikte korkuluk yerinden çıktı. Çelikyay, aşağı düştü. Eşi, Mehdi Çelikyay’ın yokluğunu fark edince site güvenliğini aradı. Site güvenliği, Çelikyay’ı bahçede yerde buldu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede Çelikyay’ın öldüğü belirlendi.

TUZLA’DA DA KORKULUK KOPMUŞTU

Tuzla’da, geçtiğimiz yıl, doğum günü kutlamasının ardından balkondan battaniye silkeleyen kadın Fransız balkonunun korkuluğunun kopması sonucu 7. kattan iki kat aşağıdaki balkona düşmüştü. Kız arkadaşını kurtarmak için hamle yapan Eren Erkitem ise 21 metre yükseklikten zemine düşerek hayatını kaybetmişti.

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