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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 19.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fransız balkon yine can aldı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Fransız balkon yine can aldı

İstanbul’da Dr. Mehdi Çelikyay (68), Bakırköy’deki özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapıyordu.

Bayrampaşa, Öztekin Caddesi’ndeki bir sitede eşiyle birlikte yaşıyordu. Önceki gün, biraz hava almak için 3. kattaki evinin Fransız balkonuna yaslandı. Yaslanmasıyla birlikte korkuluk yerinden çıktı. Çelikyay, aşağı düştü. Eşi, Mehdi Çelikyay’ın yokluğunu fark edince site güvenliğini aradı. Site güvenliği, Çelikyay’ı bahçede yerde buldu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede Çelikyay’ın öldüğü belirlendi.

TUZLA’DA DA KORKULUK KOPMUŞTU

Tuzla’da, geçtiğimiz yıl, doğum günü kutlamasının ardından balkondan battaniye silkeleyen kadın Fransız balkonunun korkuluğunun kopması sonucu 7. kattan iki kat aşağıdaki balkona düşmüştü. Kız arkadaşını kurtarmak için hamle yapan Eren Erkitem ise 21 metre yükseklikten zemine düşerek hayatını kaybetmişti.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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