'Fransız askısı' estetiği yüzünden etti! Hayatı alt-üst oldu

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İstanbul’da yaşayan D.S., daha güzel görünebilmek, gözlerinin daha çekici olması için iddiasına göre Şişli'de bulunan ünlü bir merkezde tanınan bir doktora gitti. İddiaya göre o işlemin ardından bitmek bilmeyen ağrılarda başladı. D.S., "İş hayatım tamamen bitti. Ben gülemiyorum, ağlayamıyorum, aynaya bakamıyorum.



Hak etmedim. Ben kendisini medyadan takip ettiğim ve televizyonlardan izlediğim için bir operasyon için gittim. Olduğum gün çok kötü, hijyen olmayan bir ortamdı. Eve geldiğimde kanamalar oldu, bir hafta sonra yüzümde iltihaplar başladı. İlk günden beri şakaklarımdaki ağrılar geçmiyor. Gülemiyorum, ağlayamıyorum, mimik kullanamıyorum" dedi.

Ağrılardan izlerden kurtulmak için bir yığın operasyon geçirdi. Ancak o izlerden ve ağrılardan hala kurtulamadı. D.S., "Geri dönüşü olmayan doku ölümü dendi. Sürekli doktorlara gidiyorum ve sürekli kendim bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ağrılar çok kötü, sürekli oklar giriyor iz olan yerlere" diye konuştu.

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Estetik mağduru kadın, doktordan şikayetçi oldu. Uzlaşmaya gittiler ancak o uzlaşma sağlanamadı. Hatta üstüne de doktora ulaşamaz hale geldi. D.S., "Operasyon olduktan sonra bir kere gördü kendisi beni. Tedavi uygulamak istedi, canım çok yandığı için hayır dediğimde de 'Defol git hastanemden. Bundan sonra sana bakmayacağım' dedi" ifadelerini kullandı.