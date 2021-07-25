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Gündem
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 25.07.2021 - 05:10 | Son Güncelleme:

Fransa'nın güneyinde çıkan orman yangınında 850 hektarlık alan zarar gördü

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Fransa'nın güneyinde çıkan orman yangınında 850 hektarlık alan zarar gördü

Fransa'nın güneyinde bulunan Aude ilinde çıkan orman yangınında 850 hektarlık alan zarar gördü.

Aude’ye bağlı Moux kenti yakınlarındaki ormanlık alanda öğleden sonra başlayan yangın giderek yayıldı.

Tehlike nedeniyle 120 kişinin evlerinden tahliye edildiği yangında şu ana kadar 850 hektarlık alan zarar gördü.

Alevlere 900’den fazla itfaiyeci, 10’dan fazla uçak ve helikopterle müdahale ediliyor.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, alevlere müdahale eden itfaiyecilere desteğini paylaştı.

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