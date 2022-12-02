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Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

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#Fransa#Bakü Büyükelçiliği#Azerbaycan
Fransanın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 01:05

Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Julien Le Lan, Fransa Ulusal Meclisi’nin kabul ettiği karar nedeniyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Julien Le Lan'ın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi. Fransa Ulusal Meclisi'nde dün "Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik saldırısını sonlandırmasını ve Güney Kafkasya'da barışın tesis edilmesini" öngören tasarının 256 evet oyuyla kabul edilmesinin ardından, Azerbaycan, iftira niteliğindeki kararla ilgili itirazda bulundu.

Fransa'nın Azerbaycan’a ve uluslararası hukuka karşı tek taraflı tutumunu yansıtan bu kararda yer alan iddiaların her birinin tutarlı bir şekilde yanıtlandığı belirtildi. Bu kararın, Fransa'nın diğer birçok adımı gibi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine ve bölgede barış ve huzuru tesis etme çabalarına yönelik bir saldırı girişimi olduğu belirtilerek, bu nedenle Fransa’nın adil ve tarafsız bir arabuluculuk görevini yapamayacağını açıkça ortaya koyduğu vurgulandı.

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Görüşmede, kararın Azerbaycan tarafından kesin olarak reddedildiği ifade edilerek, Fransa’nın Azerbaycan'ın uluslararası hukuk tarafından korunan egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik eylem ve beyanlardan, içişlerine müdahaleden bir kez daha kaçınılması istendi.

Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Julien Le Lan, Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilen kararın Fransız hükümetinin resmi tutumunu yansıtmadığını, hükümetin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin müzakereleri desteklediğini ve Azerbaycan tarafının tutumunu ilgili makamlara ileteceğini ifade etti.

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#Fransa#Bakü Büyükelçiliği#Azerbaycan

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