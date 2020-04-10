Fransa'dan Ptt Kargo İle Kargo Gönderilebilir Mi?

PTT bir devlet kurumu olarak hizmet sağlayan önemli bir kuruluştur. O yüzden Fransa'da bulunan gurbetçiler ile beraber dünyanın farklı ülkesinden pek çok vatandaş, PTT kargo ile gönderilerini nasıl ulaştıracağını merak etmektedir. Daha doğrusu PTT kargonun Fransa'da hizmeti bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Fransa'dan PTT Kargo ile Kargo Gönderilebilir mi?

PTT kargo tüm dünya ülkelerine göndericinin isteğine bağlı olarak hizmet vermektedir. Yani Fransa üzerinden Türkiye'ye kargo gönderimi yapmak mümkündür. Bu doğrultuda havayolu ya da karayolu ile beraber deniz yolu üzerinden farklı ulaşım yolları yer almaktadır. Eğer Fransa üzerinden Türkiye'ye kargo gönderimi gerçekleştirmek istiyorsanız, PTT kargo ile iletişim kurarak bu yollar arasından tercih yapabilirsiniz. Her yol farklı fiyatlandırma üzerinden ele alınmaktadır. Aynı zamanda kargonun ağırlığı ve hacmi ile beraber diğer kriterler kapsamında fiyat değişebilmektedir.

Fransa'dan PTT kargo ile kargo gönderisi nasıl yapılır?

Fransa PTT kargonun çalıştığı ülkeler arasında yer almaktadır. Kolay ve zamanında ulaşım imkanı nedeniyle, Fransa'daki gurbetçiler daha çok PTT kargo ile çalışmaktadır. Ayrıca Türkiye'deki önemli bir devlet kurumu olması nedeniyle ayrı bir güven sağlıyor. O yüzden değişik ağırlık ve hacim ile unsurlara bağlı olarak farklı fiyatlandırma üzerinden kargo gönderimini PTT ile gerçekleştirebilirsiniz.

Bunu PTT şubeleri aracılığıyla birebir ya da online olarak iletişim üzerinden, kapıda teslim etme işlemi ile gerçekleştirmeniz mümkün. Türkiye'deki şehirlere ve Fransa'daki eyaletlere bağlı olarak, kargonun ulaşım süresi değişkenlik gösterebilmektedir. Aynı zamanda tercih edilen ulaşım sistemine bağlı olarak da süre farklılık yaratabilir.

Fransa'dan PTT kargo ile kargo Gönderi takibi

Fransa'nın farklı şehirlerinden PTT kargo ile gönderim yaptığınız zaman, kargonun takibini farklı yollar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Elinizde bulunan kargo takip numarasını PTT kep resmi web sitesi üzerinden ilgili bölgeye girmeniz yeterlidir. Böylece etkin şekilde takip gerçekleştirebilir; kargonuzun nerede olduğunu ve ne zaman ulaşacağına dair detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.