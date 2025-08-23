×
Fransa'dan gelen 42 akademisyen, İznik'te ayin yaptı

Güncelleme Tarihi:

#BURSA#İznik#Ayin
Fransadan gelen 42 akademisyen, İznikte ayin yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 15:14

Bursa'nın İznik ilçesine Fransa'dan gelen 42 akademisyen, göl kenarında özel olarak hazırlanan alanda ayin yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo'nun Bursa'nın İznik ilçesine yapması planlanan ziyaret öncesinde, Fransa'dan gelen 42 akademisyen ilçede bir dizi programa katıldı.

Fransadan gelen 42 akademisyen, İznikte ayin yaptı

Ecole des Bernardins'te görev yapan akademisyenler, önce Ayasofya Orhan Camisi'ni gezdi ve ardından İznik Gölü kıyısındaki tarihi Bazilika'ya geçti.

Fransadan gelen 42 akademisyen, İznikte ayin yaptı

Akademisler, ardından göl kenarında özel olarak hazırlanan alanda toplu ayin yaptı. Ayini yerel halk ve katılımcılar ilgiliyle izledi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun, kasım ayında ilçeye gelmesi bekleniyor.

Fransadan gelen 42 akademisyen, İznikte ayin yaptı

 

 

