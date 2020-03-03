Fransa'dan geldiği Milas'ta 'Corona Virüs' şüphesiyle gözlem altına alındı
Fransa'dan uçakla Milas- Bodrum Havalimanı'na gelen Türk vatandaşı İrfan D., yüksek ateş tespit edilince Corona Virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.
Türk vatandaşı olan ve Fransa'da yaşadığı öğrenilen İrfan D.'de dün gece uçakla geldiği Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'nda yapılan sağlık kontrolünde yüksek ateş tespit edildi. Bunun üzerine İrfan D., Corona Virüs şüphesiyle sağlık ekiplerince özel önlemlerle 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İrfan D., özel bölümde gözlem altına alınırken, hastanenin acil servisinde de önlem alındı.
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