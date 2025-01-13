Fransa’dan Bursa’ya vur emri

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Yozgat’ta yaşayan Gülizar (52) - Kamil A. (57) çifti, 26 yıl önce Fransa’ya yerleşti. Evliliklerinden 3 çocukları dünyaya gelen Kamil A., geçimini müteahhitlik yaparak sağlamaya başladı. Kamil A., bir süre önce evlenen kızı Aysel T.’nin (29), 8 yıl önce, aynı ülkede yaşayan ve kendisiyle aynı işi yapan akrabası İdris A. (60) ve oğlu Çağlar A.’nın (36) cinsel saldırısına uğradığını, Tunus asıllı damadı Tufik T.’den öğrendi. Kamil A., yılın bazı günleri Bursa’ya gelen İdris A.’nın vurulması için telefonla konuştuğu Ragıp S., Nihat S. ve Fırat G. ile 60 bin Euro’ya anlaştı. Geçen yıl aralık ayında Fransa’nın Lyon kentinden İstanbul’a gelen Kamil A., burada yaşayan Ragıp S. ve 2 arkadaşına ön ödeme olarak 45 bin Euro verdi. Ragıp S., İdris A.’nın Bursa’daki adresini, evinin görüntüleri ile çeşitli profillerden çekilen fotoğraflarını teslim etti.

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TETİKÇİLİK GÖREVİNİ 600 BİN TL’YE DEVRETTİLER

Ragıp S. ve arkadaşları da 60 bin Euro’ya anlaştıkları adam yaralama işini, 600 bin TL karşılığında tetikçilik yapan 8 kişiye devretti. Aralık ayında, İdris A.’nın Bursa Osmangazi’deki evine geldiğini öğrenen şüphelilerden 3’ü, evin kapısına 2 el ateş ederek kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çeşitli tarihlerde İstanbul’dan Bursa’ya gelen 3 ayrı grup, İdris A.’nın otomobilini kurşunladıktan 3 gün sonra da evden çıktığı sırada kendisine ateş etti. Bacaklarından yaralanan İdris A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. İdris A. ifadesinde, Fransa’da birlikte inşaat işi yaptığını söylediği akrabası Aysel T.’nin, eşi Tufik T.’nin alacağını bahane ederek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

PARANIN KALANI İÇİN İSTANBUL’A GELDİLER

Polis ekipleri, soruşturmayı genişletirken, olayı öğrenen Kamil A.’nın eşi Gülizar A. ve oğlu Ömer A., Fransa’dan uçakla İstanbul’a gelip Ragıp S.’ye kalan 15 bin Euro’yu elden verdi. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit eden Bursa polisi, Ragıp S. ve iki arkadaşı ile Gülizar A. ve oğlu Ömer A.’yı İstanbul’daki bir otelde, kurşunlama olaylarına karışan 8 kişiyi ise ev ve işyerlerinde gözaltına alıp Bursa’ya getirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. savcılık tarafından, Çetin A., Erol T., Zeyit C. (24) ve Kerem Ç. (27) ise mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülizar A., Ömer A., Ragıp S., Nihat S. Fırat G., Hacı Hüseyin K. (44), Servet G. (30), Muhammed T. (30) ve Cengiz P. ise geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede, ‘yaralama’, ‘azmettirme’, ‘mala zarar verme’, ‘6136 Sayılı Kanuna muhalefet’, ‘genel güvenliği tehlikeye sokmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fransa’da bulunan Kamil A. hakkında da ‘azmettirme’ suçundan gözaltı kararı verildi.

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