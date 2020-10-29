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DHA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

Fransa’daki saldırı ile ilgili Türkiye’den tepki

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Fransa’daki saldırı ile ilgili Türkiye’den tepki
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’daki saldırı ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır.

Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz.

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