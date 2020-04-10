Fransa'da Vekaletname Nasıl Çıkarılır? Fransa Vekaletname Örneği

Vekaletname değişik amaçlar doğrultusunda çıkarılabilmektedir. Ancak bu durum Türkiye ile yurtdışında değişkenlik göstermektedir. Gereken noktalara eksiksiz belge ile başvuru yapılması eşliğinde Fransa üzerinden gurbetçiler vekaletname çıkarabilmektedir.

Fransa'da Vekaletname Nasıl Çıkarılır?

Fransa'da vekaletname çıkarabilmek için ilgili Türkiye konsolosluk veya büyükelçiliklerine başvurmak gerekmektedir. Noter işlemleri olarak da öne çıkan vekaletname için bilgi ve belge doğrultusunda Fransa Türkiye başkonsolosluğuna başvuru gerçekleştirmek gerekir. Bu işlem doğrudan yapılmalıdır. Ancak öncelikle başkonsolosluk adına randevu alınması gerekir. İnternet üzerinden online olarak gerçekleştirilen randevu sonrası, verilen ilgili tarih üzerinden gerekli bilgi ve belgelerle başvuru gerçekleştirilebilir. Mutlaka randevu tarihi kaçmadan zamanında ve saatinde gitmek büyük öneme sahiptir.

Fransa Vekaletname Örneği

Vekaletname örneği ile beraber Fransa'daki Türkiye başkonsolosluğuna başvuru yapılması gerekmektedir. Vekaletname düzenlemesi yapılabilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz şekilde hazırlanması büyük öneme sahiptir.

- T.C. nüfus cüzdanı ve arkalı önlü fotokopi

- 2 adet beyaz fon üzerine çekilmiş vesikalık fotoğraf

- Adres tespiti için oturum kartı

- Söz konusu gayrimenkul için tapu kayıtlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler

- İbraz edecek pasaport

Vekaletname için ayrıca yapılacak amaca bağlı olarak farklı belgeler ele alınmaktadır. Örneğin araç için sürücü vekaletnamesi ya da tapu adına farklı belgeler vekaletname konusunda hazırlanmalıdır.

Fransa'da Vekaletname Harçları Ne Kadar?

Güncel bilgiler doğrusunda Fransa’da vekaletname çıkarmak için harç ücretleri değişkenlik gösterebilmektedir. Bu doğrultuda şu an özel vekaletname için 21 Euro gibi bir miktar ödemesi yapılması gerekmektedir. Eğer genel ya da düzenleme vekaletnamesi çıkarılmak isteniyorsa, bunun için ise 25 Euro harç ödemesi yapılmalıdır. İşlem ücreti yapılabilmesi için mutlaka yanınızda peşin ve nakit bulundurmaya özen göstermelisiniz. Ayrıca bozuk para bulundurmak işlemlerin çok daha kolay ve sorunsuz tamamlanmasına imkan vermektedir. Amaca bağlı olarak vekalet verecek kişinin de gelmesiyle işlemler daha kolay tamamlanır.