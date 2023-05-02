Fransa'da PKK yandaşlarından oy vermeye giden Türklere saldırı... Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: Bunlara asla prim verilmeyecek

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Fransa'da PKK yandaşları oy vermeye giden Türklere saldırdı. Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, CNN TÜRK canlı yayınında saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Kılıç'ın açıklamalarından satır başları:

"Ülkemizde yapılacak olan 14 Mayıs'taki seçimlerle ilgili yurt dışında oy verme süreci başladı. Fransa'da bir sıkıntı yaşandı. Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde malumunuz dün 1 Mayıs'tı.

Bugün itibarıyla yapılan bu olumsuz girişimlerde orada huzur içinde oy kullanan vatandaşlarımıza karşı birtakım uygunsuz davranışlar, PKK örgütü yandaşları tarafından yapılan bir provokasyon söz konusu.

Arkadaşlarımız orada hemen müdahale oldular. Ve yarım saatlik bir sürenin ardından kontrol altına aldılar.

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"VATANDAŞIMIZ KARANLIK DÜŞÜNCEDE OLANLARA PRİM VERMEYECEKTİR"

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Şu anda aldığımız bilgiler çok ciddi bir teveccüh var. Vatandaşımız ülkesinin geleceği ile görüşünü dile getirmek için tabiri caizse sandıklara akın ediyor. Zannediyorum oradaki terör iktisatlı kişilerin işi. Ama başaramayacaklar. Biz burada aynı zamanda kendi aldığımız güvenlik önlemlerimiz var. En üst hassasiyet devam ediyor. Marsilya ve 1-2 nokta dışında bir sıkıntı yaşanmadı.

Yaşanacağını sanmıyorum. Vatandaşımız karanlık düşüncede olanlara prim vermeyecektir.

Oy kullananların hepsi Türkiye vatandaşları. Bir olumsuzluk olacağını düşünmüyorum. Oradaki yerel makamlarla olan çalışanlar görevlerinin başındadır.

Burada bir partinin temsilcilerinin sandık kurullarında görev alamayacağının da bu noktada provokasyon yapmaya çalıştığını görüyoruz.

Bunlara asla prim verilmeyecektir. Vatandaşlarımız oylarını kullanacaktır."