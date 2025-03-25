Fransa’da Türk buluşması

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, iki gün süreyle Fransa’da temaslarda bulundu. Türkiye’nin Bordo Başkonsolosluğu’nu, Türk Federasyonu’nu ve Türk Kültür Merkezi’ni ziyaret eden Varank, Milli Görüş Camisi ve DİTİB Diyanet Camisi inşaatlarında incelemeler yaptı. Cenon Belediyesi’ne de uğrayan Varank, Türk vatandaşlarına ait işyerlerini ziyaret etti. Posoflar Kültür Yardımlaşma Derneği’ne de giderek yöneticilerle görüşen Varank’a ziyaretleri sırasında Türkiye’nin Bordo Başkonsolosu Ayşe Şebnem Manav ile Uluslararası Demokratlar Birliği Aquitaine / Bordo Bölge Başkanı Alper Işık eşlik etti.

BORDO’DA İFTAR SOFRASI

Varank, UID’nin her yıl Avrupa genelinde düzenlediği iftar programlarının Bordo ayağına katıldı. İftarın ardından bir konuşma yapan Varank özetle şunları söyledi: “Bizim gurbetçi kardeşlerimiz, Türkiye’nin son 20-25 senede geçirdiği süreçleri, siyasal atmosferi o kadar iyi değerlendiriyorlar ki Türkiye’nin göbeğinde yaşayan bazı Türklerden daha fazla Türkiye’de ne olduğunun farkındalar. Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin farkındalar. Dünyada Türkiye denilince ilk akla gelen marka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye’nin çıkarlarını koruyan Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya devam edeceğiz. Bizim Recep Tayyip Erdoğan markasına sıkı bir şekilde sahip çıkmamız lazım. Sizlerden ricam bulunduğunuz seçimlerde seçmen olun, oy verin, aday olun. Özgül ağırlığımızı bulunduğumuz ülkelerde ortaya koyalım.”