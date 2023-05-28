Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Fransa'da korkunç olay... Çağla Dereli ile 2 çocuğu bıçaklanmış halde ölü bulundu! Eski eş gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Kadın Cinayeti#Çocuk Cinayeti
Fransada korkunç olay... Çağla Dereli ile 2 çocuğu bıçaklanmış halde ölü bulundu Eski eş gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 14:37

Fransa’da bir evde Trabzonlu Çağla Dereli (37) ile kızı Selinay (13) ve oğlu Ata (1,5), bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili sosyal medyadan işaret diliyle video paylaşan kadının, bir süre önce ayrıldığı işitme ve konuşma engelli eşi Y. K. (47), gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, 25 Mayıs’ta Fransa’nın Dreux kentinde meydana geldi. Trabzon’un Arsin ilçesi nüfusuna kayıtlı Fransa’da yaşayan Çağla Dereli’den haber alamayan yakını, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde, Dereli ve kızı Selinay ve oğlu Ata’yı kanlar içinde hareketsiz bulan kişi, durumu Fransız polis ekiplerine haber verdi.

İhbarla adrese gelen ekiplerin incelemelerinde, anne ve 2 çocuğunun bıçaklanarak hayatlarını kaybettiği belirlendi. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri, otopsi için Dreux kentindeki hastane morguna götürüldü. Cenazelerin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzon’un Arsin ilçesi Işıklı Mahallesi’ne getirileceği öğrenildi. 

Gözden KaçmasınHemşire Saliha Tuncelin ölümünde yeni detaylar ortaya çıktıHemşire Saliha Tuncel'in ölümünde yeni detaylar ortaya çıktıHaberi görüntüle

ESKİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada Çağla Dereli’nin bir süre önce boşandığı işitme ve konuşma engelli Trabzonlu eşi Y.K., gözaltına alındı. Sorgusu süren cinayet şüphelisinin, 2 yıl önce eşi ve kızı Selina'ya yönelik şiddet iddiasıyla 12 ay hapis ve ailesiyle iletişime geçmeme cezası aldığı, olay öncesi de sosyal medya hesabından ailesiyle ilgili işaret diliyle video paylaştığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Şüphelinin paylaşımında Fransızca, “Selina'yı çok seviyorum. Senden af diliyorum. Kalbinden öpüyorum. 3 yıldan fazladır göremedim. Yaşamımı durdurup, ölmeyi tercih ederim, çünkü Çağla Dereli ölmemi ve hapse girmemi istiyor” notu düştüğü görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Kadın Cinayeti#Çocuk Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuksuz mekânlar ihtiyaç mı, haksızlık mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuksuz mekânlar ihtiyaç mı, haksızlık mı?

#Bir Sorudan Fazlası
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor