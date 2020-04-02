Fransa’da cinayet işledi, Türkiye'ye kaçışını anlattı!

Fransa’nın Marsilya kentindeki Mariğnane kasabasında 2 yıl önce yaşanan olayda, Cahit Akpınar, evinden çıktıktan sonra bindiği aracında silahlı saldırıya uğradı. Akpınar, hayatını kaybederken, Interpol ve Türk polisi tarafından yapılan soruşturmada, katil zanlısının Salih Özkılıç olduğu belirlendi. Zanlının Bursa'ya kaçtığı saptandı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Salih Özkılıç'ı, Ortabağlar Mahallesi'ndeki yakınlarının evinde yakaladı. Özkılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Salih Özkılıç’ın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan Özkılıç, Akpınar'ı öldürdüğünü itiraf ettiği ifadesini tekrarladı. Fransa'da 1999'da dini nikahla evlendiği eşi H.Ö'nün, telefon kayıtlarından kendisini Akpınar'la aldattığını anladığını öne süre Özkılıç,"Cahit'in evinin oraya gittim. Kiralık arabamın koltuğunun altında tuttuğum silahı aldım. Önce bacaklarına iki el ateş ettim, daha sonra Fransız bir kadın çığlık atınca ona doğru baktığımda bir el daha ateş ettim. O mermi neresine geldi bilmiyorum. Olaydan sonra arabayla 5 dakika mesafedeki havaalanına gidip kiralık arabayı teslim ettim. Bir taksiyle İtalya'ya doğru, 40 kilometre kadar gelip taksiyi değiştirdim. İtalya sınırına gelince silahı attım. Sonra Cenova'ya oradan Milano'ya oradan da Roma'ya gidip buradan uçakla Türkiye'ye geçtim'' dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, H.Ö. ile diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.