Fransa'da Banka Hesabı Nasıl Açılır? Fransız Bankasında Banka Hesabı Açma

Fransa; tarihi, turistik güzellikleri, kültür ve sanatı ile Avrupa’nın en güzel şehirlerinin başında geliyor. Eyfel Kulesi, Versay Sarayı, Notre Dame Katedrali, muhteşem başkenti Paris, tanınmış komutanı ve devlet adamı Napolyon ile ve daha birçok sayısız değeri ile yerleşilmek istenen gözde bir ülke. Bu ülkede yaşamak için ilk adımlardan biri ise banka hesabı açtırma prosedürünü öğrenmek.

Fransa Bankasında Banka Hesabı Açma

Fransız vatandaşları, ülkelerinde özel veya kamu herhangi bir banka şubesine giderek rahatlıkla hesap açtırırken, Fransa’ya iş veya eğitim gibi amaçlarla ev kiralayarak yerleşen, uzun süreli olarak kalmayı düşünen kişiler ile Fransa’ya temelli yerleşmeyi düşünen kişiler içinde Fransa bankasında hesap açma kolay mıdır? Hangi prosedür izlenmelidir. İşte cevaplar

Fransa’da Banka Hesabı Nasıl Açılır?

Fransa’da üç ayın üzerinde kalmayı düşünen bir kişi, Fransa’da kendi adına bir cari hesap yani compte courente açtırabilmektedir. Bu işlem kolayca yapılan, kısa sürede sonuçlanan bir işlemdir. Bu işlem için:

Pasaport

Oturma izni

İkamet belgesi

Fransız Bankasına götürülmesi gereken başlıca evraklardır.

Oturma İzni Olmayanlar Banka Hesabı Açtırabilir mi?

Oturma izni olmayanlar yani geçici süre kalan kişiler de Fransız Bankalarında hesap açtırabilmektedir. Buna herhangi bir yasal engel yoktur. Bu açılan banka hesabı: compte non-resident olarak tanımlanır. Bu hesap türü, normal cari hesaplara benzemektedir. Diğer cari hesaplardan tek farkı ise bankasız kredi kartı vermemesi, hesap arkası kredisi vermemesidir.

Fransız Bankalarında Tasarruf Mevduat Hesapları

Fransız bankalarında, tasarruflarınızı bu tip bir hesaba da yatırabilirsiniz. Böylece yatırımlarınızdan faiz geliri elde etme imkanını yakalarsınız. Banka ekstreleri, genellikle aylık olarak e-posta adresine iletilmektedir. Kredi kartları ve ATM için kartlar, senelik 15 ile 45 avro arasında ücretlendirilir. Bu kartlar, başvuru akabinde bir veya iki hafta sonra adresinize gönderilmektedir. Cari hesaplarda faiz verilmemektedir. Paranın faiz kazancı ile değerlendirilmesi için livret vb. hesaplar mevcuttur.