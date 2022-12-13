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Fransa'da baltalı dehşet: 3 tane yaralı

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#Fransa#Balta#Polis
Fransada baltalı dehşet: 3 tane yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 00:16

Fransa’nın kuzeyindeki Jeumont'ta bulunan Lidl adlı süpermarkette düzenlenen baltalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

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Fransa’nın Hauts-de-France bölgesinde yer alan Jeumont'ta bulunan Lidl adlı süpermarkette bir kişi baltayla etraftakilere saldırdı. Olayda 2’si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Saldırganın daha sonra baltayla intihar girişiminde bulunduğu ve kendisini de yaraladığı aktarıldı. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırganın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı. Bir polis memuru Fransız basınına yaptığı açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

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#Fransa#Balta#Polis

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