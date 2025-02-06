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Fransa vize vermedi videoyla şampiyon oldu

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#Duru Bulam#Fransa#Flutissimo 2025 Flüt Yarışması
Fransa vize vermedi videoyla şampiyon oldu
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 07:00

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı öğrencisi 16 yaşındaki Duru Bulam, vize randevusu alamadığı için gidemediği Fransa’daki Flutissimo 2025 Flüt Yarışması’nda gönderdiği videolarla birinci olmayı başardı.

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FRANSA’da 2002 yılında kurulan A Traverse la Flute Derneği’nin 2011 yılından beri her yıl Nice şehrinde düzenlediği Flutissimo Flüt Festivali, farklı yaş gruplarındaki yetenekli flütçüleri bir araya getiriyor. 6 farklı yaş kategorisinde düzenlenen yarışma sonunda katılımcılar, alanında öne çıkan flüt sanatçılarından ustalık dersi alma şansı yakalıyor. 6 ile 32 yaş aralığındaki sanatçıların eserlerini sergilediği yarışmada Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı öğrencisi Duru Bulam, 15-18 yaş kategorisinde 1’inciliği kazandı.

Fransa vize vermedi videoyla şampiyon oldu

4 FRANSIZLA YARIŞTI

Yarışma tarihinden 2 ay önce Fransa’ya vize başvurusu yapmak için randevu almak isteyen Duru, bu randevuyu bir türlü alamadı. Bunun üzerine yarışma komitesi Duru’dan performansını video olarak göndermesini istedi. Bu yolla kendi yaş kategorisinde 4 Fransız rakibiyle yarışan Duru, jüri tarafından oybirliğiyle birinci seçildi. Duru, “Müzik, benim için umudu simgelediği gibi kendimi ifade etmem için de bir araç” dedi.

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#Duru Bulam#Fransa#Flutissimo 2025 Flüt Yarışması

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