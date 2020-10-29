Fransa seçimleri ne zaman?

Fransa seçimleri, son olarak 2017 yılında gerçekleşmiş ve bu seçimlerden Emmanuel Macron Cumhurbaşkanı olarak çıkmıştı. 3 yıldır görevde bulunan Macron'un bulunduğu Cumhurbaşkanlığı mevkisi için bir sonraki seçim döneminin ise 2022 yılının bahar aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında;

Emmanuel Macron 21 Aralık 1977 Amiens doğumludur. Annesi Françoise Macron doktor, babası Jean-Michel Macron Picardie Jules Verne Üniversitesi'nde nöroloji profesörüdür. Ailesi dindar olmasa da kendi isteğiyle 12 yaşında Katolik olarak vaftiz oldu. Büyükannesi Manette ile yakın bağlara sahipti. Büyükannesinin annesi okuma yazma bilmezdi ve işçi sınıfına mensuptu; Macron ailesinin bu tarihini siyasi hayatında kendisini siyasi elitin dışında bir aday olarak gösterme amaçlı kullanmıştır.

Paris Ouest Nanterre La Défense Üniversitesi'nde felsefe bölümünü bitirdi, filozof Paul Ricœur'un La Mémoire, l’histoire, l’oubli (Hafıza, Tarih, Unutuş) adlı kitabının 1999-2001 arasında hazırlanma sürecinde asistanı oldu. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nden 2011'de kamu işleri alanında lisansüstü diploması aldı. 2002-2004 yıllarında Ulusal İdare Okulu'nda (ENA) eğitim gördü. Eğitimi sırasında Fransa'nın Nijerya büyükelçiliğinde staj yaptı.

Yurttaşlar Hareketi'nde (MDC) siyasi hayatına başladı, 24 yaşında Sosyalist Parti'ye katıldı ve 2006-2009 yıllarında etkin oldu. 2002'den itibaren eski başbakan Michel Rocard'a yakındır. 2006 yılından itibaren Jean Jaurès Vakfı'nda görev aldı. Yine aynı yıl Jean-Pierre Jouyet aracılığıyla François Hollande ile tanıştırıldı ve 2010 yılından itibaren Hollande'ın yakınında yer aldı. 2007 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, dahil olduğu Gracques grubu (eski patronlar ve memurların oluşturduğu düşünce grubu) Ségolène Royal ile François Bayrou'nun ittifak yapması çağrısında bulundu. 2011'de Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanlığı ön seçiminde François Hollande'ı destekledi.

15 Mayıs 2012'de François Hollande'ın cumhurbaşkanı olmasıyla beraber cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcısı oldu ve 30 Ağustos 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Temmuz 2014'te bu görevden ayrıldı. 2. Manuel Valls Hükümeti'nde Ekonomi, Sanayi ve Dijital Ekonomi Bakanı olarak görev aldı. Bazı gözlemciler tarafından Sosyal liberal veya sosyal demokrat olarak değerlendirilmektedir ve Sosyalist Parti'nin sağ kanadına mensup olarak algılanmaktadır. 30 Ağustos 2016'da hükümetten istifa etti. İstifasından sonra En Marche ! hareketini oluşturarak 2017 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koydu. İlk tur sonucunda Marine Le Pen ile ikinci tura kaldı ve 7 Mayıs 2017 tarihinde cumhurbaşkanı seçildi.