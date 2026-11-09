Fransa marketleri hedef alan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu: Karşılıksız kalmayacak

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Fransa'da geçtiğimiz ay yüzlerce süpermarketin siber saldırıya uğraması sonucu buzdolapları ile dondurucuların aşırı ısınmasıyla taze ve dondurulmuş gıdaların bozulmasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Adı açıklanmayan iki Fransız yetkili, Reuters’a yaptıkları açıklamada siber saldırının arkasında İran devletinin desteklediği bilgisayar korsanlarının olduğundan şüphelenildiğini aktardı.

Fransa’da 11 Ekim'de gerçekleştirilen siber saldırıda, yüzlerce marketteki buzdolaplarının sıcaklık kontrolleri devre dışı bırakılmıştı. Fransız bir süpermarket işletmecisi, saldırının ülke genelindeki toplam maliyetinin on milyonlarca avroya ulaşabileceğini öne sürmüştü.



Buzdolaplarını hedef alan saldırıların ardından bu ay Avrupa genelinde 100'den fazla işletmeyi etkileyen ikinci bir siber saldırı dalgası yaşandı. Saldırılardan Fransa'daki kan bankalarında kullanılan buzdolapları da etkilendi. Bunun üzerine çalışanlar, kan ürünlerinin bir bölümünü başka soğuk hava depolarına taşımak zorunda kaldı.

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FRANSIZ BAKAN DOĞRULADI

G7 dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın başkenti Paris'te G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un ev sahipliği yaptığı toplantıya G7 ülkeleri İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD’nin dışişleri bakanlarının yanı sıra Fransa'nın dönem başkanlığının daveti üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati de katıldı.

Toplantının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa'da 11-12 Ekim'de yüzlerce marketi hedef alan dondurucuların bozulduğu siber saldırıya ilişkin bir soruya Barrot, "Devlet kurumlarının gösterdiği olağanüstü çabalar sayesinde, onlara hükümetim ve burada bulunan meslektaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum - bu saldırının sorumluluğunun İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunu teyit edebiliyorum." yanıtını verdi.

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"KARŞILIK KALMAYACAK"

Bu saldırının Fransa toprakları içinde yapılan sabotaj amaçlı ilk geniş çaplı siber saldırı olduğunu kaydeden Barrot, ulusal çıkarlara zarar veren bu saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Barrot, siber saldırı nedeniyle İran’ın Paris Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdiklerini açıkladı.

Ayrıca Barrot, "bu saldırıdan sorumlu olanlara Avrupa düzeyinde yaptırımlar uygulanacağını ve benzeri eylemlerin tekrarlanmasını önlemek amacıyla orantılı ve gerekli önlemlerin alınacağını" belirtti.