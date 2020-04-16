Fransa Konsolosluğu Nerededir? Fransız Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Fransa konsolosluğu bilgileri araştırılmaktadır. Vize ve diğer işlemler için de yine Fransız konsolosluğunu ziyaret edebilirsiniz. Fransız konsolosluğu randevu sistemi ile çalışmaktadır. Bundan dolayı mutlaka gitmeden önce randevu almalısınız.

Fransa Konsolosluğu Nerededir?

Fransa konsolosluğu İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alır. Beyoğlu ilçesinin İstiklal Caddesi istikametinde bulunuyor.

Fransız Konsolosluğu Adresi

İstiklal Caddesi, No:4 34435 Taksim Beyoğlu / İSTANBUL

Fransız Konsolosluğu Telefon Numarası

Telefon Numarası: +90 212 334 87 30

Fransız Konsolosluğu İletişim Bilgileri

Fransız konsolosluğunun fax numarası ve e-mail bilgileri bulunuyor. Konsolosluğa bu iletişim bilgileri ile de ulaşabilmek mümkün. İşte Fransız konsolosluğu iletişim bilgileri;

Fax No: +90 212 334 87 31

E- Mail: mail@consulfrance-istanbul.org

Fransız Konsolosluğu Çalışma Saatleri

Fransız konsolosluğu yalnızca Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Hafta içi 5 gün konsolosluk hizmet vermektedir. İşte Fransız konsolosluğu çalışma saatleri;

Pazartesi: 09:00 - 13:00 / 14:30 - 17:00

Salı: 09:00 - 13:00 / 14:30 - 17:00

Çarşamba: 09:00 - 13:00 / 14:30 - 17:00

Perşembe: 09:00 - 13:00 / 14:30 - 17:00

Cuma: 09:00 - 13:00 / 14:30 - 17:00

Cumartesi: Tatil

Pazar: Tatil

Fransız konsolosluğu resmi tatillerde de hizmet vermemektedir.