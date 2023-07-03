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'Fransa gibi olabiliriz’ paylaşımlarına soruşturma

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Fransa#Emniyet
Fransa gibi olabiliriz’ paylaşımlarına soruşturma
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 07:00

Fransa’da 17 yaşındaki Nahel Merzouk’un polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan olaylara benzer olayların Türkiye’de yaşayan mülteciler açısından gerçekleşebileceğine yönelik sosyal medya paylaşımlarına resen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde Fransa’da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır” denildi.

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Fransa#Emniyet

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