Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Orta Doğuyu görüştü

Haberin Devamı

Fransız diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Barrot, ABD Özel Temsilcisi Barrack ile Paris’te bir araya geldi. İkili Suriye’den Lübnan ve Gazze’ye Orta Doğu’daki gelişmeleri ile aldı.

ABD ve Fransa’nın Suriye’deki geçiş sürecine desteklediğinin yinelendiği görüşmede, Suriye’nin küresel ekonomik ve finansal sisteme adaptasyonu için bölgesel ve uluslararası aktörler ile koordinasyonunun hayati olduğu vurgulandı.

Görüşmede, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye yönetimi arasındaki “son dönemdeki olumlu müzakerelerden memnuniyet duyulduğu” dile getirildi.

Lübnan ordusuna uluslararası destek sağlanması konusunun da ele alındığı görüşmede, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik operasyonlarda kaydedilecek ilerlemenin kayıt altına alınması ve ordunun ihtiyaçlarının açık şekilde belirlenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Haberin Devamı

Görüşmede, Lübnan’ın ekonomik reform konusunda da taahhütlerini yerine getirmesinin önemli olduğu ve IMF ile bir anlaşmaya varması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Öte yandan Suriye ile Lübnan yönetimi arasındaki “yakınlaşmadan” memnuniyet duyulduğu belirtilen görüşmede, iki ülke arasındaki yapıcı diyaloğun sürdürülmesinin önemli olduğu ifade edildi.

Ayrıca görüşmede Gazze’de varılan ateşkesin, İsrail ile komşu ülkeleri arasında yeni bir “barış dinamiği” başlatması gerektiği ve Fransa’nın New York Bildirgesi’ne uygun olarak bu yöndeki tüm girişimleri desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.