Frankfurt’a uzanan kan davası

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Almanya’nın konuştuğu Franfurk’taki cinayetin, “kan davası” yüzünden işlendiği ortaya çıktı. Baden-Württemberg eyaletine bağlı Lahr kentinde döner büfesi işleten Kemal Ö. (54), Antalya’da öldürülen aşiret mensubu akrabası Ahmet Özdakak’ın intikamını almak için cinayet işledi. Frankfurt’ta öldürülen Hakim E.’nin (27) ise yaklaşık iki ay önce, Özdakak Ailesi’nden 46 yaşındaki Ahmet Özdakak’ı Antalya’da 12 kurşunla öldürerek kaçtığı belirtildi. İddialara göre Hakim E.’nin izini internetten süren Özdakak Ailesi, yerini tespit ettikten sonra durumu Lahr kentinde yaşayan Kemal Ö.’ye aktardı.

ARKADAN ATEŞ ETTİ

Kemal Ö., salı günü akşam saat 21.00 sularında Frankfurt ana tren garında, soğukkanlı bir şekilde arkadan yaklaştığı Hakim E.’nin kafasına ateş etti. Hakim E.’nin yere düşmesinden sonra yerde iki el daha ateş eden fail Kemal Ö., ardından kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından yakalandı. Zanlının sorgusunda şu ana kadar ifade vermediği iddia edildi. Antalya’da öldürülen Ahmet Ö.’nün, Frankfurt’taki katil zanlısının yeğeni olduğu öğrenildi. Almanya’da ikamet kaydı bulunmayan Hakim E.’nin, Almanya’ya nasıl geldiği ise bilinmiyor.

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KAYDI ŞANLIURFA’DA

Hakim E.’nin Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı Çuvanlı aşiretinden olduğu belirtiliyor. Antalya’da cinayet işledikten sonra intikam korkusuyla yaklaşık iki ay önce Almanya’ya gelen Hakim E.nin bir süre Almanya’daki akrabalarının yanında sığındığı kaydedildi.