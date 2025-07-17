‘Franchise’ felaketi

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Aktaş mali yükümlülüklerini yerine getirmek için Polatlar’a 13 milyon 350 bin lira değerinde 13 çek keserken, 3 milyon lira da elden nakit para verdi. Bu sırada Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanması sonrasında Erdener Aktaş çeklerini geri alamadı. Verdiği çeklerin başkalarına ciro edildiğini öğrenen Aktaş dolandırıldığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında Polat çiftinin şirketlerine kayyum atanmasıyla Aktaş yaklaşık 17 milyon lira yatırım yaptığı şubeyi de açamadı. Çekleri ciro edilen kişiler ise Aktaş hakkında haciz işlemi başlattı. İki dairesi, iki aracı, dükkân hisseleri de haczedilen Aktaş, Engin Polat’ın babası Sezgin Polat tarafından uzlaşma için çağrıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aktaş’tan sorunun çözülmesi için 4 milyon lira daha istendi. Bunun üzerine Aktaş, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, avukat Sevinç Horoz ve aracı olan 1 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşadıklarını anlatan Aktaş, “Hikâyemiz mağduriyetle başladı, dolandırıcılıkla devam etti” dedi.