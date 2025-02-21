Son dakika: Fragman bitti asıl kar şimdi başlıyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

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METEOROLOJİ’nin uyarılarının ardından İstanbul’da önceki gün sabah saatlerinde aralıklı başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90’lara ulaştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Toplu taşıma kullanan vatandaşlar ise evlerine ulaşabilmek için saatlerce çile çekti. Akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle birçok sürücü araçlarını yol kenarına bırakmak zorunda kaldı. Sarıyer’de de bastıran kar nedeniyle, araç sahipleri zor durumda kaldı.

Gece saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı, dün sabah İstanbul’un bazı bölgelerinde yeniden yağmaya başladı. Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar’da kar yağışı etkili oldu. Okulların kapalı olmasıyla ana yollarda trafik oluşmazken, bu ilçelerde kar örtüsünün oluştuğu görüldü. Sarıyer’de dün sabah araçlarını bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan sürücüler bu kez de buzlanma nedeniyle zorlandı.

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TRAFİK YOĞUNLUK YOKTU

Anadolu Yakası’nda ise kar yaşığı dün sabah yüksek kesimlerde etkili oldu. Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Bölgedeki binaların çatıları karla kaplandı. Öğle saatlerinden itibaren kar yağışı Şile, Kurtköy, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy’de de aralıklarla etkili oldu. Valilik tarafından yapılan uyarıların ve okulların tatil edilmesinin ardından dün sabah kent genelinde trafikte yoğunluk yaşanmadı. Trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk haritası verilerine göre saat dün 10.00 itibarıyla Anadolu yakasında yüzde 22, İstanbul genelinde ise yüzde 29 olarak ölçüldü. Trafiğin en yoğun olduğu, iş çıkış saati olan 18:30’da ise trafik yoğunluğu yüzde 22 olarak ölçüldü. TEM Otoyolu Çamlıca gişeleri, Avrasya Tüneli girişi ve sahil yolundaki kısmi yoğunluk dışında tüm yollar ve Boğaz köprülerinin açık olduğu görüldü. Ekipler, ana arterlerde tuzlama, ara sokaklarda ise temizleme çalışması yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin tüm sorumluluk alanlarında görev başında olduğunu söyledi. İmamoğlu, ilçe belediyelerinin de teyakkuz halinde olacağını ifade etti. İmamoğlu, zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu.

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İstanbul Valisi Davut Gül de, devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm okullardaki yüz yüze eğitim faaliyetlerine bugün de ara verildiğini duyurdu. Öte yandan İstanbul’taki bazı üniversiteler eğitime ara verirken bir kısmı da derslerin çevrimiçi yapılacağını duyurdu.



TÜM İLÇELER İÇİN SARI KOD UYARISI

METEOROLOJİ tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul’un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, bugün ve yarın kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

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Merkez ilçelerde 5 ila 15 cm kar kalınlığı olması beklenirken, Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde ise 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

Kar yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı’ndan dün yapılması planlanan uçuşların yüzde 10’u iptal edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan da dün, daha önce açıklanan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak yüzde 15 uçuş iptali kararı alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Sabiha Gökçen hem de İstanbul Havalimanı’nda yaptığımız değerlendirmeler, Meteoroloji raporlarını da dikkate alarak cumartesi ve cuma günü yüzde 40’a varan uçak seferini tehir etmemiz söz konusu olacak” dedi.

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Gözden Kaçmasın Eğitime kar engeli… İşte tatil olan iller ve üniversiteler Haberi görüntüle

ARAÇLAR KAR ALTINDA KALDI

TRABZON, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Planlanan 12 sefer karşılıklı olarak iptal edildi.

Van Başkale’ye 68 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi’nin yolu bir hafta önce çığ düşmesi sonucu kapandı. Karla mücadele ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. Kar savurma makinesinin üzerine bir anda çığ düştü. İş makinesi kar altında kaldı, operatör son anda kurtuldu. Bölgeye giden ekipler, çığ altındaki iş makinesini çıkartıp yolu ulaşıma açtı.

BAŞKENT DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Başkent Ankara’da önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı geç saatlere kadar etkili oldu. Yoğun kar yağışı ile birlikte kentin yüksek kesimlerindeki yerleşim alanlarında kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Gece boyunca kar nedeniyle şehir içi ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

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Bingöl Karlıova’da merkezde kar kalınlığı 60 santimetreyi bulurken, bazı dükkânların hiç açılmadığı görüldü. Araçların üzeri karla kaplandı.

Bitlis’te kar yağışı önceki akşam saatlerinde başladı ve gece boyu etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 25, yüksek kesimlerde ise 70 santime ulaştı. Park halindeki araçlar kar altında kaldı.

39 KENTTE OKULLAR TATİL EDİLDİ

YOĞUN kar yağışı nedeniyle dün 39 ilde ve o illere bağlı bazı ilçelerde eğitim öğretim faaliyetlerinin durmasına yol açtı. İstanbul’da dün eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Kars, Erzincan, Sivas, Ardahan, Bayburt, Giresun, Hakkari, Bitlis, Rize, Elazığ, Ağrı, Gümüşhane ve Muş’ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle dün tüm okullar tatil edildi. Samsun Valiliği ise dün saat 12.00 itibarıyla il genelinde eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Afyonkarahisar, Çanakkale, Kırklareli, Yalova, Kastamonu, Siirt, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, Malatya, Sinop, Artvin, Van, Erzurum, Çorum, Ordu, Tunceli, Yozgat, Bingöl ve Tokat’ın bazı ilçelerinde de dün eğitime ara verildi.

Ayrıca Bursa, Yalova ve Muş’ta bugün kar nedeniyle okullar tatil edildi.

Okulları tatil olan çocuklar, dışarıda kardan adam yapıp, kartopu oynayarak eğlendi.