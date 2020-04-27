Fotokapana yakalandılar!

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, orman koruma faaliyetlerinde ekiplerin yanı sıra orman içine yerleştirilen fotokapanlardan da faydalanıldığı belirtildi. Hassas alanlar başta olmak üzere birçok ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar ile ormanların sürekli gözetlendiği ve usulsüzlük yaptığı anlaşılan şüphelilerin kimlik tespitinin daha hızlı yapılabildiği belirtilerek, bunların son örneğinin Antalya ve Kütahya'da yaşandığı kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Antalya'da birinci derece arkeolojik sit alanında kazı yapan şüpheliler, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Yeniköy Mahallesi Kepeztepe mevki alanında orman içerisine kurulmuş olan fotokapanlar sayesinde tespit edilerek, jandarmaya bildirilmiş ve şüpheliler suçüstü yakalanmıştır. Kütahya'da ise, ağaçlandırma sahasında çalışan iş makinelerimizden sürekli olarak mazot eksildiğinin fark edilmesi üzerine orman içerisine yerleştirilmiş olan fotokapana ait görüntüler ekiplerimiz tarafından incelemeye alınmıştır. İncelenen görüntü kayıtlarından bir kamyonetle olay yerine gelerek 100 litre mazot hırsızlığı yaptığı anlaşılan iki şüphelinin kimlik bilgileri jandarma iş birliğinde tespit edilmiş ve yakalanarak yasal işlem başlatılmıştır. Orman koruma faaliyetlerimiz her zaman ve her şartta devam etmektedir."