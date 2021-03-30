Fotokapana yakalanan uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım ilçesinde Çelikalan ile Gürgendağı mahalleleri arasında yer alan devlet arazisinde kimliği belirsiz kişilerce uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine geçen yıl 31 Mayıs’ta operasyon düzenledi. Ekipler, bölgedeki incelemelerde çok sayıda ekili kenevir bitkisi tespit etti.

Jandarma, şüphelileri yakalamak için araziye ‘fotokapan’ sistemi kurdu. Uyuşturucu şüphelileri, bir süre sonra ekiplerce birçok farklı noktaya yerleştirilen ‘fotokapan’ görüntülerine takıldı. Görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri, şüpheliler Birgül M. (45) ile oğlu Bilal M. (19), komşuları Engin (30) ve Nedim K. (19) kardeşleri yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonda tarlalarda ve evlerde arama yapan ekipler, 170 bin 500 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 14 kilo 410 gram esrar, 3 tabanca, 4 tüfek ve 1 bıçak ele geçirdi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli anne-oğul ve 2 kardeş hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve ‘esrar elde etmek için kenevir ekmek' suçlarından hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hâkim karşısına çıkan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi, arazide tarım amaçlı çalıştıklarını savundu. Mahkeme heyeti sanıkları 17 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı.

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