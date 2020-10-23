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Haber Giriş: 23.10.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Fotokapan affetmedi! Ava giderken avlandılar

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Fotokapan affetmedi! Ava giderken avlandılar
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Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'de kaçak avcılık yaptıkları sırada fotokapanlara yakalanan 13 kişiye para cezası kesildi.

Tarım ve Oman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğünün çalışma sahasındaki Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de yaban hayvanlarını gözlemlemek için çeşitli yerlere kurulan çok sayıdaki fotokapana bölgede izinsiz avcılık yapanlar da yakalandı.
Fotokapanlar vasıtasıyla, bu yıl bölgede kaçak avcılık yaptığı belirlenen 13 kişiye 19 bin 500 lira ceza uygulandı. Geçen yıl ise aynı yöntemle 10 kişiye 18 bin lira ceza kesildi. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapıldı.

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