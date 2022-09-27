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Fotoğraflarla Mardin masalı

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#Mardin#Fotoğraf#Yarışma
Fotoğraflarla Mardin masalı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 07:00

Mardin Foto Safari Yarışması’nda 250’den fazla fotoğrafçı, 3 gün boyunca binden fazla fotoğraf çekerek kentin masalsı halini ölümsüzleştirdi. Yarışmada 11 ödül sahiplerini buldu.

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MARDİN Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’nce 5. Ulusal Foto Safari fotoğraf Yarışması ‘Masal Şehir Mardin’ teması ile düzenlendi. Mardin ve 10 ilçesinde, 3 gün süren etkinlikte Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen 250’den fazla fotoğrafçı, her noktayı kare kare fotoğrafladı. Kentin tarihi ve turistik alanları ile yaşam ve kültürünün tanıtılması hedeflenen yarışmanın jürisindeki usta isimler de söyleşilerle fotoğraf tutkunlarına tecrübelerini aktardı.

YILDA 1 MİLYON TURİST

Vali Mahmut Demirtaş, “Amacımız Mardin’in güzelliklerini fotoğraflayarak dünya ve ülkemizle nasıl paylaşabiliriz? Daha fazla turistin ilimize gelmesi için nasıl katkıda bulunabiliriz? Mardin tarihini ve tarihi yerlerini en iyi şekilde tanıtımını sağlamaya dikkat çekmek istiyoruz. Kent her yıl 1 milyona yakın turist çekiyor ve bu sayı her yıl artıyor. Turizmde zaman aralığını tüm yıla yaymak ve bu kenti turizm açısından daha da cazip bir nokta haline getirmeye çabalıyoruz” dedi.

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BİRİNCİ ‘GERDANLIK’

Jürisinde usta isim Coşkun Aral, Hürriyet Foto Muhabiri Rıza Özel, fotoğraf sanatçıları Mustafa Seven, Ebru Ceylan ve Mustafa Kılıç’ın yer aldığı 5. Ulusal Foto Safari’de birinciliği geceleri gerdanlık olarak anılan Mardin’in şehir ışıkları önünde ateş yakarak ısınan çobanların karesi ile Bilal Eskioğlu aldı.

Fotoğraflarla Mardin masalı

İkincilik ise Mardin manzarası karesi ile Mustafa Kocakoç’un oldu.

Fotoğraflarla Mardin masalı

Ali Mermertaş

Tarihi Boncuklu Tarla arkeoloji alanı fotoğrafı ile Yılmaz Topçu’nun üçüncü olduğu yarışmada Mardin Valiliği Özel Ödülü Mehmet Sümer’in, Mardin Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü İsmail Daşgeldi’nin, Dron Özel Ödülleri ise Ali Mermertaş ve Mehmet Sümer’in oldu.

Fotoğraflarla Mardin masalı

Mehmet Sümer

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Yarışmada Fatma Salt Sosyal Medya Özel Ödülü, Ekrem Ceren, Muhittin Özücoşkun ve Ramazan Tarı mansiyon kazandı.

Fotoğraflarla Mardin masalı

Muhittin Özücoşkun

Fotoğraflarla Mardin masalı

İsmail Daşgeldi

Fotoğraflarla Mardin masalı

Fatma Salt

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#Mardin#Fotoğraf#Yarışma

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