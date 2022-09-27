Fotoğraflarla Mardin masalı

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MARDİN Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’nce 5. Ulusal Foto Safari fotoğraf Yarışması ‘Masal Şehir Mardin’ teması ile düzenlendi. Mardin ve 10 ilçesinde, 3 gün süren etkinlikte Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen 250’den fazla fotoğrafçı, her noktayı kare kare fotoğrafladı. Kentin tarihi ve turistik alanları ile yaşam ve kültürünün tanıtılması hedeflenen yarışmanın jürisindeki usta isimler de söyleşilerle fotoğraf tutkunlarına tecrübelerini aktardı.

YILDA 1 MİLYON TURİST

Vali Mahmut Demirtaş, “Amacımız Mardin’in güzelliklerini fotoğraflayarak dünya ve ülkemizle nasıl paylaşabiliriz? Daha fazla turistin ilimize gelmesi için nasıl katkıda bulunabiliriz? Mardin tarihini ve tarihi yerlerini en iyi şekilde tanıtımını sağlamaya dikkat çekmek istiyoruz. Kent her yıl 1 milyona yakın turist çekiyor ve bu sayı her yıl artıyor. Turizmde zaman aralığını tüm yıla yaymak ve bu kenti turizm açısından daha da cazip bir nokta haline getirmeye çabalıyoruz” dedi.

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BİRİNCİ ‘GERDANLIK’

Jürisinde usta isim Coşkun Aral, Hürriyet Foto Muhabiri Rıza Özel, fotoğraf sanatçıları Mustafa Seven, Ebru Ceylan ve Mustafa Kılıç’ın yer aldığı 5. Ulusal Foto Safari’de birinciliği geceleri gerdanlık olarak anılan Mardin’in şehir ışıkları önünde ateş yakarak ısınan çobanların karesi ile Bilal Eskioğlu aldı.

İkincilik ise Mardin manzarası karesi ile Mustafa Kocakoç’un oldu.

Ali Mermertaş

Tarihi Boncuklu Tarla arkeoloji alanı fotoğrafı ile Yılmaz Topçu’nun üçüncü olduğu yarışmada Mardin Valiliği Özel Ödülü Mehmet Sümer’in, Mardin Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü İsmail Daşgeldi’nin, Dron Özel Ödülleri ise Ali Mermertaş ve Mehmet Sümer’in oldu.

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Mehmet Sümer

Yarışmada Fatma Salt Sosyal Medya Özel Ödülü, Ekrem Ceren, Muhittin Özücoşkun ve Ramazan Tarı mansiyon kazandı.

Muhittin Özücoşkun

İsmail Daşgeldi

Fatma Salt