Fotoğraflara inanmıyorum

Haberin Devamı

Süreyya Karabulut, otopsi raporlarında yer alan fotoğrafların Garipoğlu’na ait olduğu konusunda şüphelerini dile getirdi. Dava sürecinde Adli Tıp Kurumu’nda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çekerek “Fotoğraflarla bu iş olmaz. Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte Adli Tıp Kurumu’nda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl ‘Bu Cem Garipoğlu’ diyeyim. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim” dedi.





‘NASIL GÜVENEYİM’

Mezarın açılması talebini defalarca yineleyen acılı baba “Karşımda işi örtbas etmek isteyen güçlü bir aile var. Ben nasıl inanayım? Nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim” diye konuştu.

Haberin Devamı