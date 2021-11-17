Fotoğraflara bakarken ağladı

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Başak Cengiz’in annesi Beyhan Cengiz, Erdoğan çiftini, “Gönlümdeki insanın evime gelmesi ne güzel bir şey” sözleriyle karşıladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın eşlik ettiği Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, baba Avni Cengiz, anne Beyhan Cengiz ve ailenin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Emine Erdoğan ve Başak Cengiz ’in anneannesi sarılarak acıyı paylaştı.

Erdoğan çifti, ziyarette Başak Cengiz’in mezuniyet fotoğraflarının yer aldığı albümü inceledi. Emine Erdoğan albümü incelerken gözyaşlarını tutamadı. Anne Cengiz, kızının mezuniyetinde taktığı başörtüsünü Emine Erdoğan’a hediye etti. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de yer aldı.

TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

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Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Başak Cengiz’in Ankara’da yaşayan ailesini ziyaret etmişti. Başak Cengiz’in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Erdoğan ile telefonda görüştürmüştü.