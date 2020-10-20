Fotoğraflar bugün geldi! Sahiller tıklım tıklım…

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranının ise yüzde 63 ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turist soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Tatilciler, mavi sularda doyasıya eğlenirken, bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken bazıları da müzik dinledi ve kitap okudu. Kumsalda güneşlenen turistlerin yanı sıra oynayan çocuklar ve yürüyüş yapan çiftler renkli görüntüler oluşturdu. Günü birlik tekne turlarına çıkan ve teleferiğe binen turistler ise Alanya’nın doğal güzelliklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

SUKHANOVA: “ALANYA ÇOK GÜZEL”

Alanya’ya tatile gelerek Damlataş plajında deniz keyfi yapan Rus uyruklu Kseniia Sukhanova (30), burayı çok sevdiğini söyledi. Sukhanova , “Türkiye’ye birkaç kez Alanya’ya ilk kez tatile geldim. Burası çok güzel, çok temiz. Alanya’nın en çokta plajlarını seviyorum” dedi.

Meteoroloji yetkilileri, güneşli havanın yarın etkisini yitirerek yerini yağışlı havaya bırakacağını bildirdi.