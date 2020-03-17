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Ersan SAN-Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2020 - 12:32,Son Güncelleme:/

Fotoğraflar bugün çekildi! İstanbul'u hiç böyle görmediniz

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Fotoğraflar bugün çekildi! İstanbul'u hiç böyle görmediniz
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Corona Virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından İstanbulluların birçoğu evlerinde kalırken kentin kalabalık olan meydan ve sahilleri boş kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili'ndeki sessizlik havadan görüntülendi.

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  • Fotoğraflar bugün İstanbulda çekildi
  • Fotoğraflar bugün İstanbulda çekildi
  • Fotoğraflar bugün İstanbulda çekildi
  • Fotoğraflar bugün İstanbulda çekildi
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Corona Virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında en son İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle insanlara açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, lokanta, faaliyetlerini dün saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurulduğu duyuruldu.

MEYDANLAR BOŞ KALDI

İstanbul'un simge meydanı olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki sakinlik dikkat çekti. İstanbul'un bir diğer insan yoğunluğu görülen noktaları olan Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili de boş kaldı. Sakinliğin gözlendiği meydan ve sahiller havadan görüntülendi

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