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Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

Fotoğraflar az önce geldi! Adım atacak yer kalmadı

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Fotoğraflar az önce geldi! Adım atacak yer kalmadı
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BURSA'da, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çarşı ve caddelerde yoğunluk yaşandı. Bayram alışverişine çıkan bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

Bursa’da, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından, cadde ve sokaklar hareketlendi.

0-14 yaş grubundaki çocuklara saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmesiyle de özellikle çocuklarıyla bayram alışverişi yapmak isteyen aileler yoğunluk oluşturdu.

Çocuklar ve aileleri, 11.00'den itibaren cadde ve sokaklara akın etti. Bazı aileler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi özellikle Bursa Kapalı Çarşı'da çocuklarıyla birlikte alışveriş yaptı. Çarşıdaki bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

Fotoğraflar az önce geldi Adım atacak yer kalmadı

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