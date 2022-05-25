Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Görüntüsünü çeken tacizciyi yakalayıp önce tükürdü sonra dövdü

#Istanbul#Beylikdüzü#Taciz
Görüntüsünü çeken tacizciyi yakalayıp önce tükürdü sonra dövdü

İstanbul Beylikdüzü’nde bir kadın kendisinin cep telefonu ile görüntülerini çeken şüpheliyi yakalayıp önce tükürdü, sonra darbetti.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü metrobüs üst geçinde yaşandı. telefon kamerasıyla üst geçitteki kadını video çekti. Durumu farkeden bir kişi kadını uyardı. Kadın, çevredekilerden yardım isteyerek, şüpheliyi durdurdu. Şüphelinin telefonundan kadının videosu çıktı.

Gözden Kaçmasın

ABDde ilkokulu kana buladı... Saldırganın mesajları dehşete düşürdüABD'de ilkokulu kana buladı... Saldırganın mesajları dehşete düşürdü!Haberi görüntüle

Kadın, şüphelinin yüzüne tükürüp, “Senin karın, kızın yok mu? Nasıl adamsın?” diyerek şüpheliye saldırdı. Olay yerine gelen polisler, kadının şikâyeti üzerine şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüsünü çeken tacizciyi yakalayıp önce tükürdü sonra dövdü

Görüntüsünü çeken tacizciyi yakalayıp önce tükürdü sonra dövdü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Beylikdüzü#Taciz

BAKMADAN GEÇME!

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı
İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti

İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti! Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti?

#Covid-19
Google yayıncılara para ödeyecek mi Her şey nasıl başladı 6 SORU 6 YANIT

Google yayıncılara para ödeyecek mi? Her şey nasıl başladı? 6 SORU 6 YANIT

#Google

BAKMADAN GEÇME!

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı
İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti

İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti! Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti?

#Covid-19
Google yayıncılara para ödeyecek mi Her şey nasıl başladı 6 SORU 6 YANIT

Google yayıncılara para ödeyecek mi? Her şey nasıl başladı? 6 SORU 6 YANIT

#Google