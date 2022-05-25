Görüntüsünü çeken tacizciyi yakalayıp önce tükürdü sonra dövdü

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Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü metrobüs üst geçinde yaşandı. telefon kamerasıyla üst geçitteki kadını video çekti. Durumu farkeden bir kişi kadını uyardı. Kadın, çevredekilerden yardım isteyerek, şüpheliyi durdurdu. Şüphelinin telefonundan kadının videosu çıktı.

Kadın, şüphelinin yüzüne tükürüp, “Senin karın, kızın yok mu? Nasıl adamsın?” diyerek şüpheliye saldırdı. Olay yerine gelen polisler, kadının şikâyeti üzerine şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.