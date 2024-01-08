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Fotoğrafın ödül avcısı

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#Alahattin Kanlıoğlu#Fotoğraf#ÖDÜL
Fotoğrafın ödül avcısı
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 07:00

Akademisyen Dr. Alahattin Kanlıoğlu çektiği fotoğraflarla katıldığı yarışmalarda ulusal ve uluslararası 176 ödül kazandı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Alahattin Kanlıoğlu ödüle doymayan bir fotoğrafçı. 29 yılda toplam 176 ulusal ve uluslararası ödülün sahibi oldu.

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Sadece 2022 ve 2023 yıllarında 72 ödül kazanan Kanlıoğlu, en son “Cumhuriyetin 100’üncü Yıl Coşkusu” temalı ulusal fotoğraf yarışmasında 3’üncülük ödülünün sahibi oldu. Aynı yarışmada iki fotoğrafı da sergilenme ödülü aldı.

Fotoğrafın ödül avcısı



Kanlıoğlu, “Öğreten ve üreten bir fotoğraf akademisyeniyim. Bence fotoğraf kişisel bir yolculuk. Görüntü bombardımanı altında yaşadığımız bu çağda insanların bakışlarını yakalayan, kendisine baktırtan, düşündürten, sorgulatan ve farklı görme biçimleri üreten fotoğraflar üretmek benim kendi adıma hedefim” diyor.

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#Alahattin Kanlıoğlu#Fotoğraf#ÖDÜL

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