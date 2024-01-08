Fotoğrafın ödül avcısı

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Sadece 2022 ve 2023 yıllarında 72 ödül kazanan Kanlıoğlu, en son “Cumhuriyetin 100’üncü Yıl Coşkusu” temalı ulusal fotoğraf yarışmasında 3’üncülük ödülünün sahibi oldu. Aynı yarışmada iki fotoğrafı da sergilenme ödülü aldı.





Kanlıoğlu, “Öğreten ve üreten bir fotoğraf akademisyeniyim. Bence fotoğraf kişisel bir yolculuk. Görüntü bombardımanı altında yaşadığımız bu çağda insanların bakışlarını yakalayan, kendisine baktırtan, düşündürten, sorgulatan ve farklı görme biçimleri üreten fotoğraflar üretmek benim kendi adıma hedefim” diyor.