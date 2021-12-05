Fotoğrafın maratonu sonuçlandı... Yılın en iyi fotoğraf editörü Demirören’den

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Her yıl yüzlerce fotoğrafçıyı bir araya getiren PhotoMaraton İstanbul 2021, bu yıl 6 Kasım’da tüm gün süren bir etkinlikle “Sirkeci – Beyazıt – Tünel / Beyoğlu” üçgeninde gerçekleştirilmişti. İstanbul’da düzenlenen PhotoMaraton’da 9 dijital, 3 analog, 3 mobil ve 1 video kategoride tema birincileri ve büyük ödülün sahibi belli oldu. Bu sene bin 48 katılımcı katıldı. 582 kişi maratonu tamamladı. 368 kişi dijital kategori de yer aldı. Bu sene toplamda 4 bine yakın fotoğraf gönderildi.

