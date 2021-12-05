Fotoğrafın maratonu sonuçlandı... Yılın en iyi fotoğraf editörü Demirören’den

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kirada ‘ara zam’ oyunuKirada ‘ara zam’ oyunu#Kira
Milyonlarca insan tepki gösterdi... İnfial yaratan paylaşımMilyonlarca insan tepki gösterdi... İnfial yaratan paylaşım#ABD
Sözleri olay oldu, soruşturma başlatıldı Şike yapmış hakemi böyle bir maça atarsanız...Sözleri olay oldu, soruşturma başlatıldı! 'Şike yapmış hakemi böyle bir maça atarsanız...'#Jude Bellingham
Savunma Sanayii Başkanı’ndan Ukrayna açıklaması… HÜRKUŞ, MMU, ATAK, F-35, SAMP-T...Savunma Sanayii Başkanı’ndan Ukrayna açıklaması… HÜRKUŞ, MMU, ATAK, F-35, SAMP-T...#Ukrayna
Binali Yıldırım ısrarlara dayanamadı, Erdoğanı aradı: İstanbul mesajıBinali Yıldırım ısrarlara dayanamadı, Erdoğan'ı aradı: İstanbul mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
25 yıllık hasret bitti İlk gemi İzmire geldi25 yıllık hasret bitti! İlk gemi İzmir'e geldi #Libya
Bakan Soylu: Lafa takla attırdılar, çatlasınlar patlasınlarBakan Soylu: Lafa takla attırdılar, çatlasınlar patlasınlar#Süleyman Soylu
Otobanda şaşkına çeviren kaza... TIR uçağa çarptıOtobanda şaşkına çeviren kaza... TIR uçağa çarptı!#ALMANYA
Taliban verdiği sözü tutmadı... Hepsini bulup teker teker öldürüyorlarTaliban verdiği sözü tutmadı... Hepsini bulup teker teker öldürüyorlar!#Afganistan
Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Çok büyük bir felaket atlattık'Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Çok büyük bir felaket atlattık'#Marmaris
Savcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladıSavcıdan flaş Alec Baldwin sözleri... İlk defa açıkladı #Alec Baldwin
Ordu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs aşkıOrdu’dan araba çalıp İstanbul’a gelen çocukların nedeni... ‘Esencılıs' aşkı#Esenyurt
Yarı inek insanlardan, kuyruklu bebeklere işte aşı karşıtlığının tarihi…Yarı inek insanlardan, kuyruklu bebeklere işte aşı karşıtlığının tarihi…#Aşı
Talat Bulut: Hâlâ kirada oturuyorumTalat Bulut: Hâlâ kirada oturuyorum#Talat Bulut
Boşuna delirten hastalık denmiyor Ağrıdan kurtulmak için 32 dişini çektiren var ama...Boşuna delirten hastalık denmiyor! Ağrıdan kurtulmak için 32 dişini çektiren var ama...#Sağlık
HABERLERGündem Haberleri

Fotoğrafın maratonu sonuçlandı... Yılın en iyi fotoğraf editörü Demirören’den

#Fotoğraf#Editör#Röportaj
Fotoğrafın maratonu sonuçlandı... Yılın en iyi fotoğraf editörü Demirören’den

Fotoğraf Organizasyonları Derneği FOTON'un Milliyet Gazetesi medya sponsoru ve Canon ana sponsorluğunda “PhotoMaraton İstanbul 2021” ve İstanbul Street Photo Festival 2021” etkinliklerinin kazananları Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Haberin Devamı

Her yıl yüzlerce fotoğrafçıyı bir araya getiren PhotoMaraton İstanbul 2021, bu yıl 6 Kasım’da tüm gün süren bir etkinlikle “Sirkeci – Beyazıt – Tünel / Beyoğlu” üçgeninde gerçekleştirilmişti. İstanbul’da düzenlenen PhotoMaraton’da 9 dijital, 3 analog, 3 mobil ve 1 video kategoride tema birincileri ve büyük ödülün sahibi belli oldu. Bu sene bin 48 katılımcı katıldı. 582 kişi maratonu tamamladı. 368 kişi dijital kategori de yer aldı. Bu sene toplamda 4 bine yakın fotoğraf gönderildi.

Fotoğrafın maratonu sonuçlandı... Yılın en iyi fotoğraf editörü Demirören’den


BİN 972 FOTOĞRAF

Uluslararası sokak fotoğrafçılığı festivali olan bilinen “İstanbul Street Photo Festival 2021 (ISPF)” birçok kategoride yarışan katılımcıların kazananları ve finale kalanları da açıklandı. Xiaomi ve Facebook Türkiye sponsorluğunda düzenlenen festivale katılan bin 972 fotoğraf arasından; İstanbul Kategorisi Kazananı: Birgül Koç (Türkiye), Re Invent Kategorisi Kazananı: Sareh Arjamfekr (İran), Tekli Kategorisi Kazananı: Antonio García Andrés (İspanya), Seri Kategorisi Kazananı: Vladimir Yavorov (Hollanda) olarak belirlendi.
Fotoğrafın maratonu sonuçlandı... Yılın en iyi fotoğraf editörü Demirören’den

YILIN EDİTÖRÜ DEMİRÖREN MEDYA’DAN AYGÜN’E

Bu yıl ikincisi düzenlenen “FOTON Yılın Fotoğrafçı Ödülleri” ise sahiplerini buldu. Yılın Fotoğraf Editörü Demirören Görsel Medya Direktörü Bünyamin Aygün, yılın haber röportaj fotoğrafçısı Uğur Yıldırım, yılın moda fotoğrafçısı Nihat Odabaşı, yılın belgesel fotoğrafçısı Mehmet Aslan, yılın spor fotoğrafçısı Ceyhun Emre Şenocak, yılın onur ödülü ise Ozan Sağdıç’a verildi.

2021 yılının diğer ödülleri:

2021 Yılın Jüri Özel Ödülü: İbrahim Zaman
2021 Yılın Manzara Fotoğrafçısı: İlhan Eroğlu
2021 Yılın Portre Fotoğrafçısı: Abdullah Aydemir
2021 Yılın Sokak Fotoğrafçısı: Harun Gültürk
2021 Yılın Yemek Fotoğrafçısı: Aslı Güvenç
2021yılın Doğum Fotoğrafçısı: Şengül Pallı
2021 Yılın Drone Fotoğrafçısı: Aydın Büyüktaş
2021 Yılın Su Altı Fotoğrafçısı: Ateş Evirgen
2021 Yılın Vahşi Yaşam / Doğa Fotoğrafçısı: Alperen Bilgili
2021 Yılın Seyahat Fotoğrafçısı: Cenk Demirgüç
2021 Yılın Reklam Fotoğrafçısı: Özlem Gün Bingöl
2021 Yılın Fotoğraf Sergisi: “Ladalands” Engin Güneysu
2021 Yılın Kavramsal Sanat Ödülü: Barbaros Kayan
2021 Yılın Genç Yetenek Ödülü: Berke Araklı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fotoğraf#Editör#Röportaj

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith