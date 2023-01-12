Fotoğrafın çınarına onur ödülü

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Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, önceki akşam düzenlenen törende, “Mustafa İstemi, gözbebeğimiz genç gazetecilerle mesleğimiz arasında Ahmet Emin Yalman’a kadar uzanan bir köprüdür. Çocuk denecek yaştan bugüne kadar tam 60 yıldır mesleğimizin sade bir emekçisidir. Adeta vücudunun bir parçası haline gelmiş fotoğraf makinesiyle bugün bile haber peşinde koşan bir delikanlıdır” dedi. Mustafa İstemi ise “60 yılımı taçlandırdınız. Her geçtiğim yerde yeniden doğdum” ifadesini kullandı.

SİYASETİN ARŞİVİ

Mesleğe 1959’da başlayan İstemi, TBMM’ye akredite ilk fotomuhabiri oldu. Binlerce siyasetçi ile başbakanları ve cumhurbaşkanlarını fotoğrafladı.