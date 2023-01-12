Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Fotoğrafın çınarına onur ödülü

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa İstemi#Fotomuhabiri#Onur Ödülü
Fotoğrafın çınarına onur ödülü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

Gazeteciler Cemiyeti Meslek Onur Ödülü, 60 yıldır görevinin başında olan Milliyet gazetesi fotomuhabiri Mustafa İstemi’ye verildi.

Haberin Devamı

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, önceki akşam düzenlenen törende, “Mustafa İstemi, gözbebeğimiz genç gazetecilerle mesleğimiz arasında Ahmet Emin Yalman’a kadar uzanan bir köprüdür. Çocuk denecek yaştan bugüne kadar tam 60 yıldır mesleğimizin sade bir emekçisidir. Adeta vücudunun bir parçası haline gelmiş fotoğraf makinesiyle bugün bile haber peşinde koşan bir delikanlıdır” dedi. Mustafa İstemi ise “60 yılımı taçlandırdınız. Her geçtiğim yerde yeniden doğdum” ifadesini kullandı.

SİYASETİN ARŞİVİ

Mesleğe 1959’da başlayan İstemi, TBMM’ye akredite ilk fotomuhabiri oldu. Binlerce siyasetçi ile başbakanları ve cumhurbaşkanlarını fotoğrafladı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa İstemi#Fotomuhabiri#Onur Ödülü

BAKMADAN GEÇME!

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu?

#Estetik
El Chaponun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası

El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak? 'Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası'

#Ovidio Guzman
Ağlayan yönetici gitti, yerine ağlatan yönetici geldi... Twitterdaki sağ kolu Ella Irwin, Elon Muska ne kadar dayanabilecek

'Ağlayan yönetici' gitti, yerine 'ağlatan yönetici' geldi... Twitter'daki sağ kolu Ella Irwin, Elon Musk'a ne kadar dayanabilecek?

#Ella Irwin