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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Fotoğraf sanatçısı kaldırımda ölü bulundu

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Fotoğraf sanatçısı kaldırımda ölü bulundu

Adıyaman'da, fotoğraf sanatçısı Mehmet Yılmaz (55), kaldırım üzerinde ölü olarak bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırım üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Yılmaz olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından 3 çocuk babası Mehmet Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi ile netlik kazanacak.

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