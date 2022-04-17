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'FotoÄŸraf parasÄ±' için ortalÄ±ÄŸÄ± birbirine kattÄ±lar

#Ä°stanbul#Esenyurt#Kavga
FotoÄŸraf parasÄ± iÃ§in ortalÄ±ÄŸÄ± birbirine kattÄ±lar

Ä°stanbul Esenyurt'ta Ã§ektirdikleri fotoÄŸraflarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n bozuk Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle verdikleri parayÄ± geri isteyen Afrika uyruklu grup ile seyyar fotoÄŸrafÃ§Ä±lar arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. YaÅŸananlar ise bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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Olay, 12 Nisan SalÄ± gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde Esenyurt MeydanÄ±'nda yaÅŸandÄ±. Meydanda para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf Ã§ekimi yapan kiÅŸiler, Afrika uyruklu bir grubun fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekti. 100 lira Ã¶deyen AfrikalÄ±lar, bazÄ± fotoÄŸraflarÄ±n bozuk olmasÄ± nedeni ile verdikleri parayÄ± geri istedi. FotoÄŸraflarÄ±n parayÄ± geri vermemesi Ã¼zerine iki grup arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±.

YUMRUK YUMRUÄžA BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE GÄ°RDÄ°LER

SÃ¶zlÃ¼ olarak baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede iki tarafÄ±n yumruk yumruÄŸa kavgasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bir AfrikalÄ±, belinden kavradÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÃ§Ä±yÄ± havaya kaldÄ±rÄ±p yere attÄ±. Ã‡evredeki vatandaÅŸlarÄ±n mÃ¼dahalesinin yetersiz kalmasÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgaya mÃ¼dahale eden polisler, olaya karÄ±ÅŸan kiÅŸileri ifadelerini almak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. YaÅŸananlar ise bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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FotoÄŸraf parasÄ± iÃ§in ortalÄ±ÄŸÄ± birbirine kattÄ±lar

"BÄ°R ANDA BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE GÄ°RDÄ°LER"

YaÅŸananlarÄ± anlatan Ali Teker, "Bir anlam veremedik. Bir anda birbirlerine girdiler. OlayÄ± anlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Sonra daÄŸÄ±ldÄ±lar. Sonra bir grup geldi. Tekrar bir araya gelip, kavga ettiler. Sonra Ã§evik kuvvet de geldi. Olaya mÃ¼dahale ettiler. Tam olarak bilmiyorum. Para mevzusu diye duydum. ArkadaÅŸÄ±mÄ±z para konusunda seslenmiÅŸti" dedi.

FotoÄŸraf parasÄ± iÃ§in ortalÄ±ÄŸÄ± birbirine kattÄ±lar

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#Ä°stanbul#Esenyurt#Kavga

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